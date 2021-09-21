أنقرة (زمان التركية) – وجه الفنان السينمائي التركي الشهير، جونيد أركين، انتقادات لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وشدد على ضرورة توفير الدعم للشباب.

جونيد أركين أدلى بتصريحات للصحفيين خلال العرض الأول لوثائقي “الأساطير”.

الفنان التركي تحدث عن ضرورة دعم الشباب متسائلا عن سبب عدم إنشاء مساكن طلابية في حين هناك اهتمام متزايد بالقصور الرئاسية.

أركين الذي عرف بمواقفه المؤيدة للحكومة قال إنه يتوجب على الحكومة مساندة الشباب حتى مستوى معين ومنحهم الرفاهية.

قال الفنان التركي مستنكرا: “الشاب يتعرض للقمع.. تقدم لهم منحة وتقرضه المال وفور تخرجه تطالبه بسداد الدين قبل العثور على فرصة عمل. يأتي الطالب إلى الجامعة فيواجه مشكلة السكن، الشاب ليس لديه مكان يبيت فيه. لقد عايشت هذه المشكلة عندما كنت في الجامعة. مرت سنوات ولم يتغير شيء إلى الآن”.

وتساءل أركين قائلا: “هل من الصعب إنشاء سكن للطلاب؟ لماذا لا ننشئ مساكن طلابية في الوقت الذي نشيد قصورا رئاسية؟”

هذا واعتبر الرأي العام تصريحات أكين جريئة وسط حالة الصمت السائدة على عالم الفن بسبب مناخ الخوف الذي تنشره السلطة الحاكمة في جميع مناحي الحياة.

مؤخرا عبر العديد من الطلاب في تركيا عن احتجاجهم على ارتفاع رسوم السكن الجامعي وإيجار المنازل في تركيا.

ونشر العديد من الطلاب الجامعيين صورا لهم يفترشون الشوارع والحدائق العامة لإجبار المسئولين على التحرك.