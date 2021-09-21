أنقرة (زمان التركية) – لا يزال قائد الطائرة التركية التي ضبطت قبل 47 يوما، محملة بـ 1.3 طن من الكوكايين قيد الاعتقال في البرازيل.

الإجراءات القانونية المتعلقة بالطائرة التركية، التي تم ضبطها في البرازيل محملة بالكوكايين، لا تزال مستمرة. وفي الجلسة الأخيرة تقرر استمرار اعتقال الطيار التركي ومستأجرها الأسباني.

وأكد قاضي المحكمة الفيدرالية الحادي عشر، دانيلو فونتينيلي سامبايو، في قراره بجلسة يوم 31 أغسطس، أن الإفراج عن الطيار التركي من شأنه أن يشكل تهديدًا نظريًا، رافضا طلب إخلاء سبيل الطيار التركي.

وعثر على المخدرات أثناء تفتيش شرطة الجمارك بالبرازيل للطائرة الشارتر عقب هبوطها في الرابع من أغسطس الماضي.

طلب القاضي رأي المؤسسات ذات الصلة بالطائرة التركية، على النحو الذي يقتضيه القانون. كما حاول قاضي المحكمة الفيدرالية الحصول على رأي القوات الجوية البرازيلية والأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات تحسبا لاتخاذ قرار ببيع الطائرة.

يذكر أن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في مرسين، ألباي أنتمين، كان قد كشف أن الطائرة التي ضبط فيها 1304 كيلوغراما من الكوكايين في البرازيل تخص رجل الأعمال التركي اتهام سانجاق، المقرب من حزب العدالة والتنمية.

ورغم إخلاء سبيل ثلاثة من طاقم الطائرة، ترفض السلطات الإفراج عن قائد الطائرة التركي ومستأجر الطائرة الذي يحمل الجنسية الأسبانية.

الشرطة البرازيلية أعلنت أنها تمتلك بيانات خطيرة تثبت أن قائد الطائرة التركي البالغ من العمر 48 عاما كان على علم بأمر المخدرات.

مسؤول بشرطة ولاية سيارا البرازيلية قال إن جميع الأدلة واللقاءات التي أجريت والتحقيقات تشير إلى أن عملية نقل المخدرات كانت تتم تحت إشراف قائد الطائرة.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية أعلنت وحدة مكافحة جرائم المخدرات أن تركيا أصبحت من المحطات الجديدة لتجارة المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية.