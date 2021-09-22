أنقرة (زمان التركية) – ضبطت قوات الأمن في تركيا نحو 32 ألف ذخيرة مسدس محملة بسيارة في معبر أوزجوبينار الواقع بولاية كيليس الحدودية مع سوريا.

ولفتت السيارة أنظار فرق إدارة التهريب والمخابرات الجمركية أثناء عبورها من معبر أوزجوبينار متجهة إلى حلب في شمال سوريا.

بعد فحص دقيق للسيارة، عثرت قوات الأمن على 31 ألف و950 ذخيرة مسدس مخبأة في أجزاء سرية بالسيارة.

على الفور صادرت قوات الأمن الذخيرة وقامت بتسليم سائق السيارة المعتقل إلى مديرية الأمن لاستجوابه.

مصادرة هذا الكم من الذخيرة أعاد إلى الأذهان الجدل الذي شهده الرأي العام التركي مؤخرا حول الأسلحة المفقودة في أعقاب انقلاب عام 2016.

وكان سادات بكر، زعيم المافيا التركي، زعم أن وزير الداخلية، سليمان صويلو، سلم عثمان توماكين من اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم عددا ضخما من الأسلحة لتوزيعها على المدنيين.

يذكر أنه في عام 2014 ضبط مدعي العموم شاحنات سلاح تابعة لجهاز المخابرات التركي، بها أسلحة وذخائر متجهة إلى سوريا، بينما كانت تزعم السلطات أن الشاحنات تحمل أدوية ومساعدات، وتسببت القضية في فضيحة مدوية لحزب العدالة والتنمية بعد أن تسربت للإعلام، حيث كانت تلك الأسلحة متجهة إلى الجهاديين.