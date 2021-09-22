أنقرة (زمان التركية) – تنظم مؤسسة الصحفيين والكتاب وهي إحدى المبادرات التي ترعاها حركة الخدمة التركية ثلاث جلسات على هامش الجمعية العمومية السادسة والسبعين للأمم المتحدة.

سيشارك 28 متحدثا من 15 دولة في مؤتمر (UNGA) الذي ستنظمه المؤسسة بالتعاون مع 36 شريكا دوليا.

الجلسة الأولى ستتناول إسهام المجتمع الدولي في أهداف الأمم المتحدة التنموية عبر نماذج مختلفة. ستكشف دانا كوبولا من منظمة Embrace Relief عن الأعمال التي نظمها متطوعو حركة الخدمة في مجال المساعدات الإنسانية بمناطق مختلفة حول العالم.

رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب، محمد كيليتش، ذكر أنهم يرغبون في إيصال صوتهم من خلال المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي سيسلط الضوء على إسهامات متطوعي حركة الخدمة، الذين يتعرضون لظلم غير إنساني في تركيا على مدار السنوات الست الماضية.

ذكر كيليتش، أنهم مصرون على تقديم خدماتهم للإنسانية والسلام والتعايش على الرغم من الضغوط العنيفة التي يتعرضون لها.

يشار إلى أنه عقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد مؤسسات حركة الخدمة، ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي “فتح الله كولن” ومؤيديها وموظفيها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين دون أى دليل إدانة قانوني سوى أنهم عملوا في مؤسسة تابعة لحركة الخدمة (مدرسة ابتدائية، مراكز التحضير للجامعة، بيوت الطلبة، مشفى، جامعة، جريدة، ….)، حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم في ثلاثة أعوام نصف مليون مواطن.