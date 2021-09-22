أنقرة (زمان التركية) – سلط الصحفي التركي، سايجي أوزتورك، الضوء على وجود استقالات من رئاسة أركان الجيش التركي.

وفي مقاله بعنوان ” لماذا استقال خمس جنرالات” في صحيفة سوزجو ذكر أوزتورك ذكر أن أعداد الجنرالات المستقيلين من صفوف الجيش في تزايد.

وكان أوزتورك أوضح في مقالاته السابقة أن ثلاث جنرالات استقالوا من رئاسة أركان الجيش التركي.

أشار أوزتورك إلى ارتفاع عدد المستقيلين إلى 5 جنرالات مفيدا أن هذا الأمر يثير تساؤلات عن سبب استقالة القيادات وأن الاستقالة قد تكون غير مرتبطة بطبيعة الوظيفة.

وفيما يلي طرح لجزء من مقال أوزتورك:

“أعلنت في مقالي يوم الأحد استقالة ثلاث جنرالات ضمن فرق الكوماندوز والعمليات الخاصة شاركوا في العمليات العسكرية بسوريا، لكنني لم أكشف عن أسمائهم رغم معرفتي بها. دعوني أوضح أن عدد الجنرالات المستقيلين ارتفع إلى 5 جنرالات وهذه معلومة مؤكدة.

ذكرت في أول مقالاتي أن بعض الجنرالات يحاولون التراجع عن الاستقالة وهذا يحدث من الحين للآخر. بعض الصحف أعلنت أن من الجنرالات المستقيلين، الجنرال هاكان أوزتكين من قيادة منطقة عملية درع السلام والجنرال مصطفى أنيس كوش قائد لواء الكوماندوس التاسع وأربعين في بينجول والجنرال أورهان أكيورت قائد لواء الكوماندوس الثامن.

هل هناك مشكلة؟

الجنرالات الثلاثة شاركت في القوات الخاصة وفرق الكوماندوز وشاركت في عمليات عسكرية لسنوات وخاضت مواجهات وسقطت في مصائد. وهذا يثير تساؤلات عن سبب استقالة هذه القيادات، فربما أن الاستقالة لا تتعلق بطبيعة العمل.

إن كانت الاستقالة لا تتعلق بأسباب كالصحة وتعليم الطفل فإن هذا يعني أن هناك بعض المشكلات القائمة. تقاعد القيادات يطرح تعليقات مختلفة عن ماهية تلك المشكلات عبر شاشات التلفاز من الحين للآخر.

ويجب الاهتمام لهذه التعليقات، لأن الجنرالات المستقيلين هي أكثر قيادات قتالية قامت تركيا بتنشئتها”.