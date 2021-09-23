أنقرة (زمان التركية) – ستمنح وزارة المالية في تركيا ملايين الليرات للمساكن الطلابية التابعة للجمعيات والمؤسسات المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل حل أزمة ندرة المساكن الطلابية وارتفاع الإيجار.

في ظل عدم استيعاب المساكن الطلابية الحكومية للطلاب الجامعيين فإن الحكومة ستقوم هذا العام بضخ 173 مليون و704 آلاف ليرة من خزانة الدولة للأوقاف والمؤسسات المقربة لها.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن جمعية نشر العلم تمتلك 107 سكنا طلابيا، بينما يمتلك وقف أنصار 60 سكنا طلابيا ووقف الشباب والخدمات التعليمية 18 سكنا طلابيا ووقف الشباب التركي 38 سكنا طلابيا ليصل إجمالي المساكن الطلابية المملوكة لهذه الأوقاف والمؤسسات إلى 223 سكنا طلابيا.

وخلال تسعة أشهر من العام الجاري ستمنح الحكومة 173 مليون و704 آلاف ليرة لهذه الأوقاف والمؤسسات لأجل إنفاقها على المساكن الطلابية التابعة لها.

وتمتلك جمعية نشر العلم، التي يشارك في مجلس إدارتها أحد كبار مستشاري الرئيس التركي، 107 سكنا طلابيت في مدن مختلفة.

في حال امتلاء جميع المساكن الطلابية التابعة للجمعية فستحقق عائدات بقيمة 9 ملايين و400 ألف و950 ليرة شهريا، وبإضافة المساعدات الحكومية المقدمة لها فإن هذا الإجمالي سيرتفع إلى 84 مليون و608 ألف و550 ليرة.

أما وقف الشباب والخدمات التعليمية، الذي يشارك نجل أردوغان بلال في الهيئة الاستشارية العليا الخاصة به، فيمتلك 38 سكنا طلابيا بطاقة استيعابية تبلغ 4 آلاف و852 طالبا.

وفي حال امتلاء الطاقة الاستيعابية للمساكن الطلابية التابعة له فسيتلقى الوقف 3 ملايين و153 ألف و800 ليرة شهريا. وبإضافة المساعدات المقدمة له فسيرتفع الإجمالي إلى 28 مليون و384 ألف و200 ليرة.

وسيتضمن الدعم المقدم للمساكن الطلابية نحو 19 مليون و300 ألف و450 ليرة سيتم منحها شهريا إلى 4 مؤسسات وجمعيات معروفة بقربها للسلطة الحاكمة. وبهذا سيصل الإجمالي خلال تسعة أشهر إلى 173 مليون و704 آلاف و50 ليرة.

وعلى خلفية عدم كفاية المساكن الطلابية التابعة لإدارة مؤسسة السكن والقرض الطلابيّ التركيّة لتسمين الطلاب الجامعيين وارتفاع إيجار المساكن الخاصة نظم طلاب في مختلف المدن التركية فعاليات احتجاجية لدفع المسئولين للتحرك.

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ارتفاع الإيجار،

تركيا.. الحكومة تحل أزمة المساكن الطلابية من خلال دعم مؤسسات مقربة!

أنقرة (زمان التركية) – ستمنح وزارة المالية في تركيا ملايين الليرات للمساكن الطلابية التابعة للجمعيات والمؤسسات المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل حل أزمة ندرة المساكن الطلابية وارتفاع الإيجار.

في ظل عدم استيعاب المساكن الطلابية الحكومية للطلاب الجامعيين فإن الحكومة ستقوم هذا العام بضخ 173 مليون و704 آلاف ليرة من خزانة الدولة للأوقاف والمؤسسات المقربة لها.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن جمعية نشر العلم تمتلك 107 سكنا طلابيا، بينما يمتلك وقف أنصار 60 سكنا طلابيا ووقف الشباب والخدمات التعليمية 18 سكنا طلابيا ووقف الشباب التركي 38 سكنا طلابيا ليصل إجمالي المساكن الطلابية المملوكة لهذه الأوقاف والمؤسسات إلى 223 سكنا طلابيا.

وخلال تسعة أشهر من العام الجاري ستمنح الحكومة 173 مليون و704 آلاف ليرة لهذه الأوقاف والمؤسسات لأجل إنفاقها على المساكن الطلابية التابعة لها.

وتمتلك جمعية نشر العلم، التي يشارك في مجلس إدارتها أحد كبار مستشاري الرئيس التركي، 107 سكنا طلابيت في مدن مختلفة.

في حال امتلاء جميع المساكن الطلابية التابعة للجمعية فستحقق عائدات بقيمة 9 ملايين و400 ألف و950 ليرة شهريا، وبإضافة المساعدات الحكومية المقدمة لها فإن هذا الإجمالي سيرتفع إلى 84 مليون و608 ألف و550 ليرة.

أما وقف الشباب والخدمات التعليمية، الذي يشارك نجل أردوغان بلال في الهيئة الاستشارية العليا الخاصة به، فيمتلك 38 سكنا طلابيا بطاقة استيعابية تبلغ 4 آلاف و852 طالبا.

وفي حال امتلاء الطاقة الاستيعابية للمساكن الطلابية التابعة له فسيتلقى الوقف 3 ملايين و153 ألف و800 ليرة شهريا. وبإضافة المساعدات المقدمة له فسيرتفع الإجمالي إلى 28 مليون و384 ألف و200 ليرة.

وسيتضمن الدعم المقدم للمساكن الطلابية نحو 19 مليون و300 ألف و450 ليرة سيتم منحها شهريا إلى 4 مؤسسات وجمعيات معروفة بقربها للسلطة الحاكمة. وبهذا سيصل الإجمالي خلال تسعة أشهر إلى 173 مليون و704 آلاف و50 ليرة.

وعلى خلفية عدم كفاية المساكن الطلابية التابعة لإدارة مؤسسة السكن والقرض الطلابيّ التركيّة لتسمين الطلاب الجامعيين وارتفاع إيجار المساكن الخاصة نظم طلاب في مختلف المدن التركية فعاليات احتجاجية لدفع المسئولين للتحرك.