أنقرة (زمان التركية) – التقى رئيس الأركان التركي يشار غولر، اليوم الجمعة، مع نظيره اللبناني العماد جوزيف عون، في أنقرة.

وجرى استقبال العماد عون بمراسم عسكرية في مقر رئاسة الأركان. وعقب المراسم عقد الجانبان لقاء ثنائيا.

وكان الجيش اللبناني أعلن يوم أمس الخميس، أن العماد عون غادر لبنان متوجها الى دولة تركيا، تلبية لدعوة نظيره التركي وذلك لتعزيز سبل التعاون بين جيشي البلدين.

يذكر أن تركيا تعهدت خلال مؤتمر “روما 2” في مارس 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية.