أنقرة (زمان التركية) – أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انزعاجه من عدم قبول نظيره الأمريكي، جو بايدن، اللقاء به.

أدلى أردوغان بتصريحات مثيرة للانتباه، بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال قال إنه لم يشهد مثل هذا الموقف مع أي زعيم أمريكي من قبل، مشيرًا إلى أنه باعتبار أن تركيا والولايات المحدة دولتان في حلف الناتو، عليهما أن تكونا في وضع مختلف عما عليه في الوقت الحالي.

وأكد أردوغان أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة منذ تسلم بايدن مقاليد الحكم.

كما اتهم أردوغان إدارة بايدن بدعم “حزب العمال الكردستاني” في سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة حاليا “تدعم التنظيمات الإرهابية بشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات أكثر بكثير مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات”.

وقال أردوغان إن تركيا مضطرة إلى إطلاع الرأي العام العالمي على هذه المشكلة “عندما تقدم دولة عضو في الناتو على مواقف كهذه”.

ذكرت تقارير في وقت سابق أن الوفد التركي الذي سبق أردوغان إلى نيويورك قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة حاول جاهدا الترتيب للقاء مع بايدن دون جدوى.

وكان آخر لقاء جمع بين أردوغان وبايدن على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل خلال يونيو الماضي.

وأكد الرئيس التركي حينها على أن الاجتماع مع بايدن كان مفيدا للغاية وصريحًا، وذلك رغم أن أردوغان اعتبر أن الموقف المتناقض بين واشنطن وأنقرة تجاه “الإرهاب” مستمر.