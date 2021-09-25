أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم أوغوزهان كايا، إنه يعتقد أن تركيا، ستعاني في اليوم الذي يرحل فيه حزب العدالة والتنمية عن الحكم.

تصريحات كايا المثيرة للجدل، جاءت خلال حلوله ضيفا على برنامج لقناة “ساسي تي في” التركية.

البرلماني عن الحزب الحاكم قال إنه إذا لم ينجح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في انتخابات 2023، فسيهلك الشعب التركي.

وأوضح كايا أنه يعتقد أن تركيا، والشعب التركي سيعاني في اليوم الذي لا يوجد فيه حزب العدالة والتنمية.

وأضاف البرلماني أنه على دراية بما ستخسره تركيا إذ لم يصبح أردوغان رئيسا في 2023، متابعا: “في حال عدم انتخابه، فسنهلك جميعًا معًا. سنصبح رمادًا، لن يتبقى منا أي شيئًا”.

تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الشارع.