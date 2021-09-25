أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدارأوغلو، من الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن تسبب في خفض قيمة الليرة بسبب إصراره على خفض معدل الفائدة.

عبر تويتر، علق كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري على إعلان البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة.

كيليتشدارأوغلو قال إن أردوغان حول تركيا إلى حطام، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي عليه فعله الآن هو عدم القيام بما يدور في ذهنه، حتى لا يزيد من تدمير البلاد.

كيليتشدار أوغلو الذي لفت الانتباه إلى ارتفاع سعر الصرف عقب تخفيض سعر الفائدة، أشار إلى أن أردوغان يخاف من خوض الانتخابات بسبب يقينه بخسارته.

يذكر أنه بعد أن خفض البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة من 19 في المائة إلى 18 في المائة كانت هناك زيادة في سعر صرف العملة الأجنبية.

ذكر تحليل لوكالة رويترز الأسبوع الماضي أن قرار خفض سعر الفائدة بعد تثبيته منذ مارس الماضي سيكون دليلا واضحا على عزم الرئيس أردوغان عقد انتخابات مبكرة.