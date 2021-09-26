أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة النوم في الحدائق التي يواصلها مجموعة من الطلاب الجامعيين في شتى أرجاء تركيا لعجزهم عن إيجاد مسكن ومأوى مناسب بسبب غلاء الأسعار.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح مسكن دار العجزة والمرفق الثقافي والتعريف بخدمات دار العجزة الاجتماعية، أكد أردوغان أنهم رفعوا من الطاقة الاستيعابية للمسكن، متهما الطلاب الجامعيين المنظمين للحركة بالكذب والخداع.

وأضاف أردوغان أن حكومته تسعى لتحقيق معيشة المواطنين في منزل يتمتع بهندسة معمارية، وجودة إنشائية، وأثاث ونظام بيئي، ثم تابع قائلا: “وخلال الأيام الأخيرة تتواصل حملة قبيحة للأسف يقودها طلاب جامعيون. منذ أن تولينا سدة الحكم أصبحنا سلطة تمتلك مساكن طلابية بطاقة استيعابية تبلغ نحو مليون طالب بشكل لم يسبق أن شهدته البلاد من قبل”، وفق قوله.

وزعم أردوغان أن البعض أطلق حملة ضد حكومته من خلال توجيه مجموعة من الطلاب للنوم في الشوارع والحدائق زاعمين عدم وجود مساكن طلابية متاحة حاليا في تركيا بما فيها الكفاية.

واصل أردوغان موجهًا خطابه إلى الطلاب: “إنكم تكذبون.. حياتكم عبارة عن الكذب والخداع.. مساكننا الطلابية موجودة على قدم وساق والطاقة الاستيعابية لها معروفة للجميع. نحن نستقبل طلابنا في هذه المساكن الطلابية بطاقة استيعابية تقدر باثنين أو ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة”.

يذكر أن مجموعة من الطلاب أطلقت مؤخرا حركة تحت عنوان “لا نستطيع المأوى”، وذلك احتجاجًا على غلاء أسعار الإيجارات وتكاليف المأوى في المجمعات السكنية الطلابية.