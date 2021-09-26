أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار السماد الذي يتصدر تكاليف المزارع، حيث ستنعكس الأسعار المتزايدة على جميع أسعار السلع الغذائية في القطاع.

ويتواصل ارتفاع الأسعار مع تحميل السلطات التركية سلاسل المحلات التجارية الخمسة (كارفور، بيم، ميجروس، شوك، A101) مسؤولية التضخم الغذائي الذي بلغ 30 في المئة على الصعيد السنوي، بحسب هيئة الإحصاء.

وفي غضون يوم واحد شهد سعر السماد، الذي يتصدر قائمة نفقات المزارع، نحو 500 ليرة.

وكانت أسعار السماد قد شهدت خلال العام الأخير ارتفاعا تجاوز 150 في المئة، وأرجعت السلطات الأمر إلى الزيادة في سعر الطن من سماد اليوريا عالميا لتقدم فجأة على رفع متوسط الأسعار بنحو 60 دولارا.

وكان سعر سماد اليوريا يتراوح بين 4300 ليرة و4600 ليرة، غير أنها ارتفع بعد الزيادة إلى 5500 ليرة و5600 ليرة.

وارتفع سعر سماد فوسفات الأمونيوم الثنائي لنحو 150 ليرة للطن الواحد، بينما من المتوقع أن يشهد سماد كبريتات الأمونيوم زيادة كبيرة.

هذا وارتفع سعر السماد العضوي من ألفي ليرة إلى 3300 ليرة.

تكشف استطلاعات الرأي العام أن الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا تأتي في الصدارة بين أسباب ذوبان التأييد الشعبي لأردوغان.