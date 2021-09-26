أنقرة (زمان التركبة) – قالت شركة إذاعة الأخبار الأمريكية “سي بي إس”، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعلانه الاستعداد لشراء دفعة ثانية من منظومة الصواريخ الروسية إس-400.

في تصريحات لأردوغان مع CBS News خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، أوضح أن تركيا ستشتري منظومة صواريخ S-400 ثانية من روسيا.

وأضاف أردوغان أنه لن يتمكن أحد من التدخل في نوع أنظمة الدفاع التي تشتريها تركيا من أي دولة وبأي مستوى.

ووصفت شبكة سي بي إس نيوز تصريحات أردوغان في المقابلة بأنها “تتحدى الولايات المتحدة”.

يذكر أن أردوغان، أبدى انزعاجه من عدم قبول نظيره الأمريكي، جو بايدن، اللقاء به.

وأكد أردوغان أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة منذ تولي بايدن مقاليد الحكم.