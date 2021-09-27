أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية التركي عن ارتفاع حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص إلى 3049 ليرة، وحد الفقر إلى 9931 ليرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتم الكشف عن نتائج دراسة حد الجوع والفقر لشهر سبتمبر/ أيلول هذا العام التي يجريها اتحاد النقابات العمالية شهريا بهدف إزاحة الستار عن الأوضاع المعيشية للعاملين وانعكاس التغييرات في أسعار السلع الأساسية على موازنة العائلة.

وأوضحت الدراسة أن حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بلغ 3049 ليرة خلال الشهر الجاري، علما أن حد الجوع يمثل إجمالي النفقات الغذائية اللازمة للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة وكافية.

وخلال الشهر نفسه بلغ حد الفقر لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص 9931 ليرة و59 قرشا، ويمثل حد الفقر إجمالي النفقات الإلزامية الأخرى للحصول على الملبس والمسكن والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات المشابهة.

وبلغت تكلفة المعيشة لموظف عازب نحو 3709 ليرات و23 قرشا شهريا.

وارتفع إجمالي الحد الأدنى من النفقات اللازمة للحصول على الغذاء لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص في العاصمة أنقرة بنحو 4.18 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

واعتبارا من الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت الزيادة في الأسعار نحو 17.72 في المئة، بينما بلغت الزيادة في التضخم الغذائي خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة نحو 24.56 في المئة.

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة

وأوضحت الدراسة أن أسعار اللحوم والدواجن لم تشهد تغييرا، غير أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة تسببت في ارتفاع نفقات المطبخ، إذ ارتفع متوسط سعر كيلو جرام من الخضروات إلى 8 ليرات، في حين بلغ سعر كيلو جرام من الفاكهة 8 ليرات و70 قرشا.

ولم تشهد أسعار الخبز والزبد والسمن وزيت عباد الشمس أي تغييرات، بينما ارتفعت أسعار كل من زيت الزيتون والزيتون الأسود والأخضر.