أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن تلوث الهواء تسبب في 44617 حالة وفاة مبكرة في تركيا خلال عام واحد فقط.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء أعلى من المتوقع، مما يتسبب في وفاة 7 ملايين شخص كل عام.

ووفقا لنتائج الأبحاث التي أجراها كايهان بالا، البروفيسور الدكتور عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة بورصا، ونيلوفر أيكاتش، أخصائي أمراض الرئة، ويشيم ياين، خبير الصحة العامة، فإنه خلال العام 2018 حدثت 44617 حالة وفاة مبكرة في تركيا.

وفي البحث الذي نُشر لأول مرة عن تأثيرات تلوث الهواء على تركيا، تم استخدام برنامج خاص يسمى “AirQ +” تحدده منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لنتائج البحث، كانت محافظتا إيغدير وكهرمان مرعش الأعلى تلوثًا من PM 2.5 (الجسيمات الدقيقة المسببة للسرطان، أحد ملوثات الهواء الأكثر ضررًا على صحة الإنسان).

ورصد البحث أيضًا أن معدل الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء هو 214 لكل 100 ألف في إيغدير و202 لكل 100 ألف في كهرمان مرعش.

وقال البروفيسور الدكتور عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة بورصا أيهان بالا إن تلوث الهواء يسبب في الغالب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

وأشار بالا إلى أن بيانات وكالة أبحاث السرطان كشفت أن تلوث الهواء يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة والمثانة، وتؤدي زيادة 10 ميكروغرام لكل متر مكعب في مستوى PM 2.5 إلى زيادة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25٪.