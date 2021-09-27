أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو إنه يمكن أن تشهد الأيام القادمة انضمام أحزاب جديدة إلى تحالف الشعب الذي أسسوه مع حزبي الخير والسعادة، مع دعم الحزب الكردي من الخارج.

يتواصل الجدل في الرأي العام التركي حول مرشح المعارضة المحتمل لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تركيا عام 2023، فخلال الأسابيع الأخيرة باتت التساؤلات حول ما إن كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيشارك ضمن تحالف الشعب المعارض أم لا من بين أكثر القضايا الشاغلة للرأي العام.

أفاد كليجدار أوغلو، في تصريحات أدلى بها للصحفي مصطفى بالباي من صحيفة جمهوريت، أن الأمارات تدل على أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يرغب في خوض الانتخابات المقبلة بشكل فردي.

وزعم كليجدار أوغلو أن قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أفضل من يعلمون أن حكمهم في تركيا انتهى، وأنه حتى رجال القصر الرئاسي يعلمون هذه الحقيقة الناصعة، لكنهم يخفونها من أردوغان كي لا يفقدون الإمكانات والسلطات التي يتمتعون بها في الوقت الراهن.

وقال كليجدار أوغلو: “لقد وصلت تركيا في ظل حكم أردوغان إلى طريق مسدود وباتت أجهزة الدولة غير قادرة على العمل.. فالمشاكل في مجالات الديمقراطية والسلام المجتمعي والاقتصاد والتعليم والتشتت في السياسة الخارجية تزداد يوم بعد يوم”.

وشدد كليجدار أوغلو على أن هذه المشكلات ليست غير قابلة للحل، وأضاف: “لا توجد مشكلة لا تقدر تركيا على حلها. لكن الفشل نابع من أن السلطة الحاكمة لم تعد لديها إرادة ولا قدرة على حل المشاكل القائمة، لدرجة أن مسؤولي الحكومة لا يلحظون ولا يعيرون سمعًا لمشكلة السكن الطلابي الأخيرة”.

وأشار كليجدار أوغلو إلى أنهم يتباحثون باستمرار مع زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار والحلفاء الآخرين ضمن تحالف الشعب، إلى جانب الأحزاب الأخرى التي لا تشارك في تحالفهم في الوقت الراهن، في إشارة منه إلى الأحزاب المنفصلة من الحزب الحاكم بقيادة أحمد داود أوغلو وعلي باباجان.

وأردف كليجدار أوغلو قائلا: “نبحث مع جميع الأحزاب المعارضة طرق حل المشكلات الأساسية لإقرار حكم جديد في البلاد يحتضن الجميع، بعض هذه المباحثات تجري أمام أعين الرأي العام وبعضها سرا، على صعيد رؤساء الأحزاب ونوابهم”.

وأشار كليجدار أوغلو إلى احتمالية توسع نطاق تحالف الشعب بانضمام أحزاب جديدة، منوهًا بأن هدفهم الأساسي هو تغيير السلطة وإنشاء حكومة جديدة بمقدورها حل المشكلات القائمة.

وفيما يخص بموقف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قال كليجدار أوغلو إنه يمارس سياسة مختلفة بشأن التحالفات، وأنه يريد خوض الانتخابات بشكل مستقل.