أنقرة (زمان التركية) – أطلق نشطاء في تركيا حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مصطفى أونال.

منصة “jailed journos” التي تطلق شهريا حملة مختلفة تنادي بإطلاق سراح أحد الصحفيين المعتقلين، اختارت هذا الشهر الصحفي بجريدة زمان مصطفى أونال.

المنصة بدأت أولى فعالياتها في شهر فبراير الماضي، بالمطالبة بإطلاق سراح الصحفي محمد بارانسو، وبعدها جولتكين أفجي، ثم سادات لاتشينار، ثم علاء الدين كايا، وأخيرا مصطفى أونال.

وستنتطلق الأربعاء حملة أونال الصحفي في صحيفة “زمان” التركية، والمعتقل في سجن سيليفري منذ 5 سنوات وشهرين.

يذكر أن أونال محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وبحسب قائمة أعدتها منصة Jailed Journos، يوجد حاليًا 74 صحفيًا في السجون التركية.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال الآلاف وفصل الموظفين تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.