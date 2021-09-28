أنقرة (زمان التركية) – تتعرض تركيا بشكل مستمر لانتقادات بسبب عمالة الأطفال، والتي كانت آخر كوارثها وفاة طفلين.

يوسف دمير البالغ 17 عاما، كان يعمل بمجال البناء في ولاية بولو التركية، وفقد حياته بسبب هذه المهنة.

صعد يوسف دمير على الأرضية المصنوعة صعد لإضاءة المبنى لكنه سقط من ارتفاع حوالي 15 مترًا على أرضية خرسانية.

بجروح خطيرة، تم نقل دمير إلى وحدة كوروغلو في مستشفى عزت بايسال الحكومي، على الرغم من كل التدخلات، لم يكن من الممكن إنقاذ دمير.

الضحية الثانية هو دليل أليش البالغ 14 عاما، الذي يعمل في رعي المواشي بولاية سيرت.

أليش توفي بسبب اصطدام شاحنة صغيرة به، عندما كان يرعى ماشيته على الطريق.

وفق بيانات وزارة الأسرة والطفل هناك 23 ألف طفل يعملون في تركيا بمهن لا تتناسب مع سنهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأسرهم.

لكن إحصاءات مجلس الصحة والسلامة المهنية التركي تشير إلى وجود أكثر من مليوني طفل عامل في تركيا.

وتكشف إحصاءات المجلس عن وفاة 319 طفلا في العمل خلال الفترة بين عامي 2013 و2019.