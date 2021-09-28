أنقرة (زمان التركية) – تعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الطامح للوصول إلى سدة الحكم بإصلاح علاقات تركيا الخارجية.

كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة اتهم الحكومة بتدمير سياسات تركيا الخارجية بسبب الخلافات غير العقلانية.

عبر تدونية على تويتر، قال كيليتشدار أوغلو “لقد دمرت المعارك اللاعقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية والسلمية وكل شيء آخر”.

أضاف أن سياسات حكومة العدالة والتنمية جلبت “مشكلة فقر ومشكلة لاجئين. -للشعب- بينما واصلوا تجارتهم وازدهروا”.

زعيم المعارضة قال “برنامجنا جاهز، سنحل المشكلات”.

تدوينة كليتشدار أوغلو جائت بعد مشاركته في اجتماع قادة الرأي وممثلي المنظمات غير الحكومية ورؤساءها.

رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في المؤتمر: “أطمح لحل مشاكل تركيا. سنحل مشكلة اللاجئين السوريين في غضون عامين”. في حال وصول الشعب الجمهوري للسلطة في تركيا.