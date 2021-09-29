أنقرة (زمان التركية) – انطلقت عملية إزالة 80 ألف لغم على الحدود التركية الإيرانية بجهود دولية.

افتتح الاتحاد الأوروبي (EU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشروعًا بقيمة 18.6 مليون يورو اليوم لإزالة 83000 لغم أرضي على الحدود الشرقية لتركيا بحلول كانون الثاني (يناير) 2023.

وضمن نطاق المشروع الذي أعده الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الدفاع الوطني لإزالة الألغام الأرضية، أقيم حفل على الحدود الإيرانية الواقعة عند سفح جبل أرارات الصغير.

وفي كلمته في الحفل، صرح الحاكم حسين إنجين ساري إبراهيم أن الألغام مقلقة من وجهة نظر إنسانية، وقال: “الألغام تحد أيضًا من قدرتنا على التحركات الأمنية في مناطقنا الحدودية. وقد بذلت تركيا جهدًا كبيرًا للقضاء على هذه المشكلة”.

وأضاف إبراهيم: “نقوم بتنفيذ شراكات مهمة للغاية وأنشطة مختلفة معًا. نحن في المرحلة الثالثة من مشروعنا الذي بدأ عند حدودنا في عام 2016. تنظيف حقول الألغام على حدودنا يشكل البنية التحتية لأمن حدودنا، وهذه الدراسات تظهر التزام بلادنا بأمن الحدود”.

يذكر أنه كطرف في اتفاقية أوتاوا في عام 2004، وافقت تركيا على التخلص التدريجي من الألغام الأرضية المضادة للأفراد وإنشاء نظام مراقبة الحدود الإنسانية.

وتركيا هي واحدة من 30 دولة يعمل معها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة الألغام ودعم السلطات الوطنية لمكافحة الألغام.