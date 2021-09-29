أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة Pravda المقربة من الحكومة الروسية وسائل الإعلام الروسية مقالا يحتوي عبارات حادة تجاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل زيارته إلى روسيا.

وفي مقالها المليء بالتهديدات وصفت الصحيفة أردوغان “بالمسكين”، كما أشارت إلى كلمة أردوغان بالأمم المتحدة وذكرت أنه كان يتوجب عليه التفكير جيدا قبل الحديث.

وكان أردوغان ذكر في كلمته بالأمم المتحدة أن بلاده لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قائلا: “نحن نولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي الأوكرانية وحماية سيادتها”.

الصحيفة الروسية اعتبرت تصريحات أردوغان عشية لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، غير مناسبة تماما.

وأضافت الصحيفة الروسية أن أردوغان كان يعلم أن تصريحاته هذه ستثير رد فعل حاد من موسكو.

الصحيفة تقول إن أردوغان يرغب في إحياء العلاقة مع تتار القرم الممتدة منذ الدولة العثمانية وإعادة الفكر العثماني مجددا.

ووجهت الصحيفة الروسية إهانات لاذعة لأردوغان قائلة: “من السهل فهم أردوغان، فالمسكين لا فرصة له بالفوز في الانتخاب مجددا. هل تسعى تركيا لاحتلال جزء من روسيا لتحقيق مكاسب سياسية؟ الإمبراطورية العثمانية انتهت منذ قديم الزمن. يبدو أن المنطقة ستشهد لعبة مثيرة وسيتوجب علينا جميعا الانتظار لرؤية كيف سيلعبها بوتين والأسد”.