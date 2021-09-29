أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن خفض سعر الفائدة أظهر ضعف المصداقية في السياسة النقدية، وأن الحكومة التركية قد تملي تخفيضات جديدة على أسعار الفائدة.

وكالة فيتش نشرت تقييمًا لقرار البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة (CBRT) في 23 سبتمبر.

في التقييم الذي يحمل عنوان “خفض سعر الفائدة في تركيا قد يضر بالانتعاش الخارجي المعتدل”، ذُكر أن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية والتغيير في اتجاه السياسة النقدية سيزيدان من صعوبة السيطرة على التضخم.

وأوضح التقرير أن خفض سعر الفائدة، أظهر ضعف المصداقية في السياسة النقدية.

كما أضاف التقرير أن قرار سعر الفائدة يحمل مخاطر تقويض التحسن الجزئي الأخير في احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

وأشارت فيتش إلى أن التركيز على سعر الفائدة الحقيقي قد أزيل في نص قرار سعر الفائدة، بدلاً من التركيز على ديناميكيات التضخم الأساسية، وأن الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض بعد القرار.

وتابع التقرير: “توقعنا 100 خفض نقطة الأساس في نهاية عام 2021، لكن التضخم الرئيسي سيرتفع فوق 19 في المائة في أغسطس. نرى خفض الأسبوع الماضي في وقت مبكر بسبب ارتفاع توقعات التضخم”.

وشددت فيتش على أن الاعتبارات السياسية تملي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو، على الرغم من مخاطر تركيا ومواطن ضعفها الخارجية، فهي تشكل مخاطرة أساسية.