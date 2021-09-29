أنقرة (زمان التركية) – تبرعت قطر بمبلغ 265 مليون ليرة إلى إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن التبرع القطري من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ مقدار التبرعات المقدمة، حيث ذكرت أن 265 مليون ليرة دعم جاء من قطر.

وقدمت إدارة الكوارث الشكر للدوحة.

وكانت دولة قطر أهدت في وقت سابق الرئيس أردوغان طائرة فاخرة للغاية بقيمة 400 مليون.

بعد حرائق الغابات في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط ​​خلال أشهر الصيف، كان هناك اهتمام بهذه الطائرة، المعارضة طالبت أردوغان ببيها وشراء طائرات إطفاء حرائق بدلا منها.