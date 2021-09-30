أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمال كارامولا أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقول إنه صديق لنظيره الأمريكي، جو بايدن في أمريكا، ومتخاصم معه في إسطنبول.

تصريحات كارامولا أوغلو جاءت تعليقا على انتقادات أردوغان للرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب عزوف الأخير عن لقائه.

وأوضح كارامولا أوغلو أن تصرفات أردوغان، وهذا الانجراف والتردد وعدم توحيد الاتجاه في السياسة الخارجية يلحق ضررا كبيرا بـ تركيا.

وأضاف كارامولا أوغلو أنه كان بإمكان أردوغان ومستشاريه أن يقوموا بعمل أكثر فائدة في الولايات المتحدة، حيث كان بإمكانهم توجيه الاهتمام والوقت والموارد للسياسة الخارجية لتركيا.

كما انتقد رئيس حزب السعادة مظاهر الرفاهية التي ظهرت في إسطول السيارات المصفحة التي اصطحبها أردوغان معه إلى نيويورك، وقال: “هل كنتم في رحلة إلى أمريكا؛ تأخذ أسطول السيارات بأكمله إلى أمريكا بالطائرات. اتق الله. إذا كنت ترغب في منع التبذير؛ ابدأ بالادخار من قصرك أولاً. بل نحتاج إلى التخلص من منطق القصر”.

وأكد رئيس حزب السعادة أن أردوغان بإمكانه تحسين الاقتصاد، إذا رغب في القيام بذلك، فالقضية الأولى هي إنهاء الفساد. والثانية هو منع الهدر.

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