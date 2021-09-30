أنقرة (زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام روسية استنادا إلى مصادر عسكرية سورية عن انسحاب عناصر الجيش التركي من جنوب بلدة إدلب السورية في اتجاه الشمال.

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الأربعاء.

موقع avia.pro الروسي قال إن الدبابات والمدرعات التركية غادرت جزء من إدلب بالفعل وأن دوريات الوحدات العسكرية تراقب طريق M4 الدولي.

وأضاف الموقع الروسي أنه أثناء زيارة أردوغان إلى روسيا أوقفت المقاتلات الروسية غاراتها على إدلب لأول مرة بعد نحو أسبوعين من القصف الممنهج لمواقع العناصر المسلحة المدعومة من تركيا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بوتن يتحدث منذ فترة طويلة على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما يشمل تركيا من الأراضي السورية، بينما تعارض تركيا وتواصل دعم بعض الجماعات المسلحة داخل سوريا.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان غادر روسيا دون عقد مؤتمر صحفي عقب لقائه مع بوتين ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي قارب الثلاث ساعات.