باريس (زمان التركية) – شهدت مباراة مرسيليا الفرنسي وضيفه غلطة سراي التركي، أعمال شغب جماهيرية في نهاية شوطها الأول، مساء أمس الخميس، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبدأت أعمال الشغب بين مشجعي الفريقين في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، إثر تبادل إلقاء الألعاب النارية صوب بعضهم البعض.

واضطر الحكم البولندي بافل رتشكوفسكي لإيقاف المباراة، بينما توجه التركي فاتح تريم المدير الفني لفريق غلطة سراي وتحدث لجماهيره محاولا تهدئتهم، وكذلك حارس المرمى الأوروغوياني فيرناندو موسليرا قائد الفريق التركي توجه لمدرجات فريقه أيضا محاولا احتواء الجماهير.

وبعد استئناف المباراة احتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، ليتم استكمال المباراة بشكل طبيعي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وذكر إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت بالفعل 5 أفراد ممن تسببوا في أعمال الشغب، وأنها تعمل على التعرف على بقية المتورطين.

ويتصدر غلطة سراي قائمة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على وصيفه لاتسيو الإيطالي الذي تغلب بهدفين نظيفين على ضيفه لوكوموتيف موسكو متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

في المقابل، يشغل فريق مرسيليا المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد نقطتين.