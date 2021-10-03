أنقرة (زمان التركية) – قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرضه، من خلال المشاركة في مباراة لكرة السلة.

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، نشر مقطع فيديو قصيرًا يظهر فيها الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة.

يظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يسدد كرة في الشبكة. علق ألتون على الفيديو بعبارة “نعم، الاستمرار غدا سيكون مع رجب طيب أردوغان”.

ولم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي أكد أردوغان من خلالها صحته الجيدة، فقبل يومين، تمت مشاركة صور لأردوغان يمارس نشاطا رياضيا.

وكان الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن أ.كوك، قال في مقاله في مجلة فورين بوليسي، إن الرئيس أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء.