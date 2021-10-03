أنقرة (زمان التركية)- فرضت الإمارات حظرا على زعيم المافيا التركي، سادات بكر، حيث تم منعه من النشر نهائيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبلغت الحكومة الإماراتية سادات بكر، أنه إذا نشر مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من حساباته أو من حسابات أخرى، سيتم وضعه في مكان بعيد عن الاتصالات الإلكترونية.

وكان سادات بكر، كان قد هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بتقديم هدية له في الأول من أكتوبر، ولكن بسبب الحظر الإماراتي لم يف بكر بوعده.

بكر قال إن المفاجأة التي وعد بها صويلو في أكتوبر/ تشرين الأول لا تتعلق بالمخدرات أو جرائم القتل، وإنما هي قضية تسببت في انتحار وإفلاس العديد من المواطنين.

وكشف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في وقت سابق عن تورط صويلو في العديد من قضايا الفساد وتهريب المخدرات.

الخطوة الإماراتية كانت متوقعة على أثر التقارب الدبلوماسي الأخير بين تركيا والإمارات التي يقيم فيها حاليا سادات بكر وشن منها هجومه على مسئولين حاليين وسابقين ورجال أعمال مقربين من الرئيس رجب أردوغان.