أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل التضخم النقدي في إسطنبول خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم لمستويات غير مسبوقة طول السنوات الثلاث الماضية، وفق مؤشر المعيشة الخاص بالغرفة التجارية في بلدية إسطنبول.

نتائج مؤشر المعيشة في إسطنبول الذي يكشف عن حركة أسعار التجزئة، ارتفع بنحو 2.22 في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم على الصعيد الشهري و19.77 في المئة على الصعيد السنوي. وتعد هذه أعلى زيادة لمعدلات التضخم في إسطنبول خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

التضخم النقدي في إسطنبول تجاوز ما تم إعلانه في عموم تركيا الشهر الماضي حيث بلغ التضخم النقدي في البلاد 19.25 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة إلى 28.72 في المئة على الصعيد السنوي.

وعلى صعيد أسعار التجزئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت النفقات الأخرى بنحو 15.61 في المئة والنفقات التعليمية والثقافية والترفيهية بنحو 6.07 في المئة ونفقات الملابس بنحو 3.71 في المئة ونفقات المسكن بنحو 3.56 في المئة ونفقات مستلزمات المنزل بنحو 2.57 في المئة والنفقات الغذائية بنحو 0.74 في المئة.

وفي المقابل تراجعت نفقات النقل والاتصالات بنحو 0.34 في المئة ونفقات الصحة والعناية الشخصية بنحو 0.02 في المئة.

على صعيد أسعار الجملة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت السلع الغذائية بنحو 5.56 في المئة والمعادن بنحو 1.82 في المئة والطاقة والوقود بنحو 1.80 في المئة والمواد الأولوية بنحو 1.71 في المئة ومستلزمات الإنشاء بنحو 0.92 في المئة والمنسوجات بنحو 0.26 في المئة.

هذا وسجلت المواد الكيماوية التراجع الوحيد بنسبة بلغت 3.39 في المئة.

يذكر أن استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية توقع أن يرتفع معدل التضحم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34٪)، ليسجل إلى 19.69٪.