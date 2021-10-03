أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات في تركيا طلب إرجاء عقوبة سجن لصادرة بحق عائشة أوزدوغان التي تعاني من السرطان في مرحلته الرابعة. انطلقت حملة واسعة تندد بالزج بمريضة السرطان بالسجن.

ذكرت أمينة أردم شقسقة عائشة أن نحو عشرة من عناصر الشرطة حضروا إلى المنزل لاصطحاب شقيقتها واقتادوها إلى السجن غير مكترثين بمناشدات أفراد العائلة.

كانت عائشة قد تم تشخيصها بنوع نادر من سرطان الجيوب الأنفية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019. المحكمة العليا صدقت على حكم سجن صادر بحقها رغم وجود تقرير طبي من مستشفى أنطاليا التعليمي يفيد بأنها مريضة بالسرطان في المرحلة الرابعة، وتقرير مشابه من كلية الطب بجامعة البحر المتوسط.

من جانبه استنكر الناشط الحقوقي والنائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، الزج بعائشة داخل السجن على الرغم من وضعها الصحي.

وعبر تغريدة على تويتر قال جرجرلي إنه: “علينا النضال إلى أن تغادر السجن. هذا الوضع مرفوض ولا يمكن قبوله. وعلى الضمير المجتمعي إيقاف هذا الخطأ”.

وانتقد انعدام الإنسانية في التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة، قائلا: “أي دولة هذه؟ لا تكونوا منعدمي الضمير. المستشفى هو المكان الذي يضع فيه المريض وليس السجن. مصلحة الطب الشرعي باتت مصلحة سياسية”.

نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، البرلماني مصطفى ينر أوغلو، وصف قرار سجن عائشة بأنه يعتبر “تعذيبًا” قائلا: “عائشة لا تحاكم بناء على جرم ارتكبته بل بناء على كيان تنتمي له. ملفها لا يضم ما يمكن اعتباره جرما. باتوا حراسا للظلم رغم أن وظيفتهم تكمن في توزيع العدل”.

وعبر تويتر شاركت نائبة رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالبرلمان، ميرال دانيش باشتاش، في حملة إلكترونية للإفراج عن عائشة تحت وسم “لا تعتقلوا عائشة أوزجان”.

ودعمت باشتاش هذه الحملة بتغريدة على تويتر قالت فيها: “إن لم يتم إرجاء تنفيذ الحكم في هذه الحالة فمتى سيتم إرجائه؟ السجون ليست مكان المرضى. قضية حبس المرضى هي قضية إنسانية وضميرية”. شارك الآلاف في هذه الحملة مؤكدين أن عائشة لن تستطيع الحفاظ على حياتها داخل السجن.