أنقرة (زمان التركية) – انفصلت مؤسسة آندي ANDY-AR للدراسات واستطلاعات الرأي، في تركيا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد سنوات من التعامل المشترك.

فاروق أجار، ماك مؤسسة “آندي” يأتي صدارة المتعاملين مع حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الفترات الانتخابية على مدار 20 عاما وهو أحد الشخصيات الثلاثة المؤثرين في تحديد الاستراتيجية الانتخابية للحزب.

الصحفي التركي، فاتح ألطايلي، قال إن “أجار” سيتولى تحديد الاستراتيجيات الانتخابية لحزب الخير وذلك بعد انفصاله عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأثار انفصال أجار عن حزب العدالة والتنمية وانتقاله لحزب الخير غضب وسخط عضو اللجنة التنفيذية للحزب، شامل طيار.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر طيار تغريدة قال فيها: “علمنا أن أجار الذي ظل يربح الملايين من حزب العدالة والتنمية حتى وقت قريب سيعمل لحساب أكشينار. ارحل وخذ معك أنصارك وشركائك الموجودين بيننا”.