أنقرة (زمان التركية) – توقع خبير الشؤون التركية ستيفن أ.كوك، تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمشاكل مرضية لا تمكنه من الاستمرار في حكم تركيا.

كتب ستيفن أ.كوك، أحد كبار خبراء تركيا في تركيا، في مقال له بمجلة “فورين بوليسي”، أنه سيكون من الخطأ الفادح تجاهل الإشارات التي تدل على تدهور صحة الرئيس التركي.

وأكد كوك أن حالة أردوغان الصحية تزداد سوءًا وقد لا يكون مرشحا في الانتخابات في عام 2023.

وأوضح كوك أن الرئيس أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة تظهر في اللقاءات العامة، فهناك شائعات حول صحته مثل: زيادة النسيان، ومشاكل في التنفس، والارتباك، والقيء، ضربات القلب.

وأضاف كوك: “ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة لا يبدو فيها الزعيم التركي جيدًا. بعضها ليس واضحًا تمامًا مثل البعض الآخر، ولكن عند جمعها معًا، فهي أسئلة =حول صحة أردوغان. في أحد مقاطع الفيديو، على سبيل المثال، بدا أن الرئيس بحاجة إلى مساعدة زوجته أثناء محاولته نزول السلالم”.

وورد في المقال أسماء من الممكن أن يكونوا خلفاء لأردوغان، وهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وزير الداخلية، سليمان صويلو، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان.

وأشار كوك إلى أن خلوصي أكار هو المرشح الأقوى بينهم، وأنه مماثل أيديولوجياً للرئيس أردوغان.