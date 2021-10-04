أنقرة (زمان التركية) – طردت القوات البحرية التركية، سفينة أبحاث قبرصية دخلت الجرف القاري دون الحصول على إذن.

وفقًا للمعلومات الواردة من وزارة الدفاع الوطني، نشرت تركيا تحذير NAVTEX في 29 سبتمبر فيما يتعلق بأنشطة سفينة أبحاث Nautical Geo التابعة للإدارة القبرصية اليونانية.

ونظرًا لأن العمل المتوخى تنفيذه في الميدان، والذي يقع معظمه داخل الجرف القاري التركي، لم يتم تنسيقه مع تركيا، فقد جرت محاولة عبر القنوات الدبلوماسية مع مالطا، دولة العلم للسفينة، وإيطاليا، حيث الشركة المالكة للسفينة.

تم لفت الانتباه إلى ضرورة تنسيق النشاط مع البحارة في تركيا.

وعلى الرغم من هذه المحاولات من قبل تركيا، حاولت سفينة الأبحاث الجغرافية البحرية، صباح أمس، التعدي على الجرف القاري التركي.

بعد ذلك، تم استجواب وتحذير Nautical Geo من قبل السفينة التابعة للبحرية التركية، والتي كانت تقوم بأنشطة استطلاع ومراقبة في المنطقة ضمن نطاق عملية درع البحر الأبيض المتوسط.

وتم طرد سفينة الأبحاث من الجرف القاري التركي بعد دخولها الجرف القاري دون إذن.

كما منعت القوات البحرية التركية النشاط الذي حاولت سفينة الأبحاث الجغرافية البحرية القيام به في منطقة شرق جزيرة كريت الواقعة على الجرف القاري التركي الأسبوع الماضي.