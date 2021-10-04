أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم إلى 19.58 في المئة بعدما كان يبلغ 19.25 في المئة خلال شهر أغسطس.

معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أغسطس كاني بلغ 19.25 في المئة متجاوزا سعر الفائدة آنذاك الذي كان يبلغ 19 بالمئة. ولاحقا أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة إلى 18 بالمئة مما عزز الفارق بين نسبة التضخم وسعر الفائدة.

وكان استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” توقع أن يرتفع معدل التضخم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34٪)، ليسجل إلى 19.69٪.

وخلال الشهر المنصرم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بحسب هيئة الإحصاء التركية بنحو 1.25 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 13.04 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 19.58 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 16.42 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الماضية.

ارتفاع أسعار 318 بندا

وخلال الشهر الماضي سجلت أسعار 318 بندا ارتفاعا في الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء السلع الغذائية الخام والطاقة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ بنحو 1.15 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 12.65 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 18.63 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 16.72 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار الاثني عشر شهرا الماضية.

وتراجع متوسط أسعار 51 بندا من بين 415 بندا يشملهم المؤشر، بينما لم تسجل أسعار 46 بندا أي تغييرات.

السلع الغذائية الأعلى زيادة

وسجلت المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ أقل زيادة سنوية بنسبة بلغت 1.80 في المئة تلتها الاتصالات بنسبة بلغت 4.99 في المئة ثم الملابس والأحذية بنسبة بلغت 7.32 في المئة ثم الخدمات الثقافية والترفيهية بنحو 12.45 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجلت المشروبات غير الكحولية أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 28.79 في المئة تلتها مستلزمات المنزل بنسبة 23.27 في المئة والفنادق والمطاعم بنسبة 23.27 في المئة.

سجلت الملابس والأحذية أقل زيادة شهرية بنسبة بلغت 0.16 في المئة تلتها المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.05 في المئة ثم الاتصالات بنحو 0.47 في المئة والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.50 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجل التعليم أعلى زيادة شهرية بنسبة 5.15 في المئة تلاه مستلزمات المنزل بنسبة 3.33 في المئة ثم المسكن بنسبة 2.34 في المئة.