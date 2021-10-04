أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى روسيا بمثابة “بصمة سوداء” للدبلوماسية التركية، منتقدًا إجراءات الزيارة.

وجه داود أوغلو انتقادا لاذعا لأردوغان، بسبب عدم اصطحابه أي وزير خلال زيارته الأخيرة لموسكو.

وأوضح داود أوغلو أن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها رئيس أو رئيس وزراء إلى القيام بزيارة دون أن يرافقه وزير.

وأضاف داود أوغلو: “المعلومات التي وصلتني هي أن ذلك طلب روسي. إذا طلب الكرملين ذلك، فإن الوضع أسوأ. لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقرر من سيشارك في الوفد التركي”.

وتابع: “وإذا تم اختيار ذلك من قبل أردوغان، فهذا يعني أنه لا يثق بوزرائه سواء في معرفتهم أو في ولائهم. في كلتا الحالتين، يحتاج إلى تغيير الوزراء. أو على الوزراء أن يقولوا: هذا لا يليق بشرف دولتنا ويغادروا”.

وأكد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق أنه إذا كانت روسيا هي من طلبت لك، فهذا أمر خطير للغاية، فمعناه أن روسيا تقول: “نحن نقبلك بطريقة ما ونخبرك بما نريد. وسوف تفعل ما هو ضروري. لا يمكن اتخاذ مثل هذا الموقف ضد رئيس جمهورية تركيا. الرئيس الذي ابتلعها يحمل هذا في التاريخ كعلامة سوداء في الدبلوماسية”.