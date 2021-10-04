برلين (زمان التركية) – كشفت وثائق مسربة أن رجل الأعمال التركي إرمان إليجاك المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، قام بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى خارج البلاد تهربًا من دفع الضرائب.

شركة رونزانس هولدنغ (Rönesans Holding) المملوكة لرجل الأعمال إرمان إليج تعد من أكبر المستفيدين من طفرة البناء التي شهدتها تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وهي الشركة عينها التي حصلت على مناقصة كل من قصر أردوغان الفاخر ذي أكثر من ألف غرفة في أنقرة، وقصر رئاسي صيفي آخر قرب منتجع “مارماريس”، فضلاً عن حصولها على عشر عطاءات عامة تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

ظهر أن الشركة نقلت 210.7 مليون دولار إلى جزر “فيرجن” البريطانية للتهرب من الضرائب في تركيا، حسبما ذكرت وكالة “دويتشه فيله”، نقلاً عن وثائق تحقيق “بنما”، التي كشفت عن الاستثمارات الخارجية لأغنى وأقوى رجال الأعمال في العالم.

وتشير التقارير إلى أن إرمان إليجاك، مؤسس شركة رونزانس، أسس شركتين في سويسرا باسم والدته عائشة إليجاك في 17 مارس 2014 حيث كان يتولى إنشاء القصر الرئاسي المثير للجدل بسبب تكاليفه الباهظة.

أفاد تقرير الوكالة الألمانية أن شركة رونزانس نقلت 105.52 مليون دولار إلى شركة “كوفار تريدنج ليمتد” عام 2015، كما أنها قامت خلال العام نفسه بتحويل 104.48 مليون دولار من حساباتها إلى وجهة غير معلومة تحت مسمى أنها “تبرع”.

ولفت التقرير إلى أن شركة دولماين انترناشيونال لميتد تلقت من شركة رونزانس105.2 مليون دولار في عام 2015، لافتًا إلى نقطة مثيرة قائلا: “لم تمارس أية من الشركتين أي نشاط اقتصادي في عامي 2016 و2017”.

وأكدت دويتشه فيله أن الشركتين اللتين تلقيتا المبلغ المذكور من شركة رونزانس لو كانت التزمتا القانون ودفعتا الضرائب التي ترتبت على 210.7 مليون دولار لكانت الخزانة التركية قد تلقت 750 مليون ليرة تركية، وهو المبلغ الذي يكفي دفع الراتب الشهري لـ115 ألف مدرس في البلاد، أو بناء 25 مدرسة أو ثمانية مستشفيات.

جدير بالذكر أن مؤسس شركة رونزانس إرمان إليجاك فاز بمناقصات مربحة لبناء محطات طاقة ومستشفيات في تركيا ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أنها أبرمت صفقات بناء ضخمة في ليبيا، وتشارك في الأعمال التحضيرية لبناء قناة عبر إسطنبول بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات من المال العام.

كما أن الشركة إرمان إليجاك القريب من أردوغان فازت في أبريل 2019 بمناقصات لبناء 15 مستشفى ووحدة طبية في جميع أنحاء روسيا بعد محادثات بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، كما قامت شركته ببناء عدبد من ناطحات سحاب في تركيا وروسيا وآسيا الوسطى.