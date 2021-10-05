أنقرة (زمان التركية) – شهدت النفقات التعليمية زيادة ملحوظة في تركيا، ما يثقل كاهل المواطن مع دخول العام الدراسي الجديد. تشير بيانات رسمية إلى تسجيل نفقات التعليم أعلى زيادة خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم.

كشفت إحصاءات التضخم النقدي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن تسجيل النفقات التعليمية زيادة شهرية بنحو 5.15 في المئة وزيادة سنوية بنحو 16.53 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع رسوم الحافلات المدرسية بنحو 29.52 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 31.36 في المئة على الصعيد السنوي.

وشهدت تكاليف الجامعات الخاصة زيادة شهرية بنحو 24.25 في المئة، بينما ارتفعت مصاريف روضة الأطفال بنحو 10 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 26 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

السكن الطلابي

ومنذ إعلان الحكومة التركية العودة إلى الدراسة حضوريا بالجامعات، باتت مشكلة السكن أبرز ما يؤرق الطلاب.

وتوضح الإحصاءات أن إيجار السكن الطلابي شهد زيادة بنحو 28.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليأتي ضمن الأكثر ارتفاعا خلال شهر سبتمبر/ أيلول، هذا وبلغت نسبة زيادة مصاريف السكن الطلابي على الصعيد السنوي نحو 28.68 في المئة.