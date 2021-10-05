أنقرة (زمان التركية)- انتخب رئيس حزب السعادة الإسلامي المعارض، تمل كارامولا أوغلو، رئيسا للجنة الاستشارية العليا بالحزب، خلفا لـ أوغوزهان أصيل ترك، الذي كان يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على استقطابه.

انتخاب كارامولا أوغلو، جاء عقب وفاة أصيل ترك السبت الماضي، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وجاء إعلان انتخاب كارامولا أوغلو محل أصيل ترك، من خلال منشور لحزب السعادة على تويتر.

وفاة أصيل ترك، أنهت مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لضم حزب السعادة لصفوف التحالف الحاكم.

وكانت الحالة الصحية لأصيل ترك قد تدهورت في إسطنبول عقب إصابته بفيروس كورونا مما أدى إلى نقله عبر إسعاف طائر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى مستشفى أنقرة ليتم تشخيصه بضيق نفس ناجم عن التهاب رئوي.

اللجنة الاستشارية العليا تمثل حركة الرؤية الوطنية التي انبثق عنها حزب السعادة، ومنصب رئيس اللجنة يعد أعلى من منصب رئيس الحزب، ما يمنح تمل كرم الله أوغلو المعارض للرئيس أردوغان نفوذا واسعًا على من يسيرون على خطى نجم الدين أربكان مؤسس الرؤية الوطنية الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا.

في يناير الماضي زار الرئيس أردوغان أصيل ترك في منزله، ولاحقا استقبلة على مائدة الإفطار في شهر رمضان، كما وجه له دعوة لزيارة شمال قبرص.

خطوات أردوغان كانت تشير إلى سعيه لنقل حزب السعادة من تحالف الأمة المعارض إلى تحالف الشعب الحكم، أو على أقل تقدير إحداث انقسام داخل الحزب قبل الانتخابات المقبلة.