أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، استجوابا لوزير الخزانة والمالية، لطفي علوان بشأن الموقف من تهريب الأموال إلى الجنان الضريبية.

كشفت وثائق باندورا، التي يعمل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن، أسماء الآلاف من رجال الأعمال والسياسيين حول العالم يقومون بتهريب أموالهم إلى الجنان الضريبية.

وثائق باندورا يزعم أنها تضمنت أسماء 220 شخصية قامت بتهريب أموالها من تركيا إلى الملاذات الضريبية الآمنة.

أفادت أول وثيقة تخص تركيا أن عائشة إيليجاك، والدة أرمان إيليجاك مدير شركة Rönesans التي اكتسبت ثروتها من خلال العديد من المناقصات الحكومية الضخمة ومن بينها القصور الرئاسية والمستشفيات الحكومية، قامت بنقل مئات الملايين من الدولارات إلى جزر فيرجن البريطانية.

البرلماني بايلان قال إن العديد من السياسيين حول العالم تقدموا باستقالتهم على خلفية وثائق بنما في عام 2016 وتم إجراء تحقيقات فعلية بحقهم في تلك الدول غير أن تركيا لم تجري تحقيقات فعلية بحق الشخصيات التي ورد ذكرها في تلك الوثائق.

الاستجواب الموجه إلى وزير الخزانة والمالية تضمن الأسئلة التالية:

– هل ستفتحون صندوق باندورا بشأن الأشخاص الذين يهربون نقودهم إلى الجنان الضريبية؟

– هل سيتم تنفيذ أي مبادرة للحصول على معلومات بشأن 220 شخصية تركية ورد ذكرها ضمن الوثائق؟

– هل ستبدؤون تحقيقا بشأن الشخصيات والشركات التركية الوارد ذكرها في الوثائق؟

– هل ستفتحون تحقيقا بشأن ادعاءات تهريب مقاولين مقربين للحزب الحاكم للأموال التي اكتسبوها بشكل غير قانوني من المناقصات الحكومية إلى الجنان الضريبية؟

– هل تم مطالبة هيئة التحقيق في الجرائم المالية بالنظر في الادعاءات الواردة ضمن الوثائق؟

– هل ستجرون تحقيقا بشأن المقاول الذي نقل مكتسباته من القصر الرئاسي إلى جنة ضريبية؟