إسطنبول (زمان التركية) – أظهرت تحليلات الصادرات الغذائية والزراعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أن حوالي 25 في المائة من جميع المنتجات تعتبر غير متوافقة مع معايير الاتحاد وتركيا على حد سواء.

بحسب خبر نشره موقع بيانت (Bianet) الناطق باللغات التركية والإنجليزية والكردية، فإن 20 في المائة من الصادرات الزراعية التركية كانت ملوثة بمبيدات الآفات المحظورة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

قام مهندس الأغذية التركي والمدافع عن سلامة الأغذية بولنت تشيك، بفحص سجلات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية (RASFF) على مدار العامين الماضيين ليجد أن الصادرات التركية تحتوي على آثار لمبيدات حشرية محظورة حتى في تركيا.

تم رصد 13 مادة محظورة في الصادرات.

وذكر المهندس التركي بولنت شيك أن أحد المواد المحظورة الموجودة في الصادرات التركية كلوربيريفوس إيثيل الذي يضعف الجهاز العصبي والنمو المعرفي عند الأطفال، وهو مادة يحظرها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

وأفاد شيك أنه على الرغم من أن تركيا حظرت كلوربيريفوس إيثيل في عام 2016، إلا أنه لا يزال يستمر استخدامه حتى الآن في أغلب الصادرات التركية.