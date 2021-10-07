أنقرة (زمان التركية) – أفادت وسائل إعلام تركية رسمية اليوم الخميس بأن السلطات ألقت القبض على مواطن روسي مطلوب من الشرطة الدولية “الإنتربول” بتهمة التورط في أنشطة إرهابية.

وأكدت وكالة “الأناضول” أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة رصدت وصول هذا الرجل المتهم بالتورط في أنشطة تنظيم “داعش” في سوريا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وحددت مقر إقامته في أنقرة.

وذكرت الوكالة أن عملية الاعتقال نفذت صباح اليوم، وصادرت أجهزة الأمن خلال تفتيش مقر إقامة الموقوف 4800 دولار وثمانية آلاف روبل و16.8 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى مواد رقمية وبطاقات هوية سورية مزيفة.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقوف مدرج على “النشرة الحمراء” الخاصة بـ”الإنتربول”.