مصراتة (زمان التركية) – تمكن أعضاء الرقابة بمنفذ مطار مصراتة الدولي، بعد عملية تفتيش لعدد من الحقائب، من ضبط عدد من الأشخاص قاصدي السفر إلى تركيا، حاولوا تهريب مبالغ مالية من العملة الصعبة.

وأفادت الصفحة الرسمية لجهاز الأمن الداخلي في ليبيا، بأن “قيمة الأموال التي ضبطت تبلغ ثلاثة ملايين و720 ألف يورو، أي ما يعادل 22 مليون دينار ليبي”، مضيفة أن “المبالغ المالية المراد تهريبيها كانت موزعة على حقائب أربعة أشخاص، حيث ضمت حقيبة الأول وهو من مواليد 1989 مبلغا ماليا قدره 935 ألف يورو، بينما حوت حقيبة الثاني وهو من مواليد 2000 مبلغ 840 ألف يورو، أما الثالث والذي كان من مواليد 1977 فقد حاول تهريب 840 ألف يورو، بينما حاول الرابع وهو من مواليد 1988 تهريب 1.105 مليون يورو”.

وأضاف الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الأربعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

يشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي ضبط في شهر سبتمبر الماضي، خمسة عناصر أمنية بمنفذ مطار معيتيقة تابعين له للاشتباه في ضلوعهم باستغلال سلطات وظيفتهم والتواطؤ في عمليات تهريب النقد الأجنبي.