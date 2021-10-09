أنقرة (زمان التركية) – بعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان.

في الآونة الأخيرة ، كتب ستيفن إيه كوك، أحد كبار الصحفيين، أن حالة أردوغان الصحية تزداد سوءًا وقد لا يكون في السلطة في عام 2023.

قال كوك في مقال نُشر بمجلة فورين بوليسي: “قد يكون أردوغان ضعيفًا بالفعل قبل عام 2023 – ولكن ليس بالطريقة التي يفكر بها معظم الناس، ولكن لأسباب مختلفة. هناك دلائل على أنه قد يكون مريضا لدرجة لا تسمح له بالترشح للانتخابات. ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة حيث لا يبدو الزعيم التركي جيدًا جدًا”.

مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، رد على هذا الادعاء بعد أسبوع بالضبط، حيث نفى ما تردد عن أردوغان بأنه “مريض”.

وجاءت رسالة فخر الدين ألتون الذي رد على المزاعم باللغتين التركية والإنجليزية عبر حسابه على تويتر كالتالي:

“كنا نظن أن الأخبار الكاذبة” هي مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي. لكننا نرى الآن أن وسائل الإعلام الرئيسية تعاني من نفس المشكلة. حتى وسائل الإعلام الكبيرة يمكنها بسهولة نشر مثل هذه الأكاذيب. هذا وضع مقلق. كلاهما كاذب”.

لم يكن هذا هو الرد الأول على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرض الرئيس.

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، نشر قبل أيام مقطع فيديو قصير يظهر فيه الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة.

يظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يسدد كرة في الشبكة. علق ألتون على الفيديو بعبارة “نعم، الاستمرار غدا سيكون مع رجب طيب أردوغان”.