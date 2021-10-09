أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” الإخبارية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقد الثقة في محافظ البنك المركزي الجديد شهاب كافجي أوغلو.

وأوضحت الوكالة أن أردوغان وصل إلى مرحلة فقدان الثقة في رئيس البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، الذي عينه قبل سبعة أشهر فقط، وأن اتصالاته به انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت رويترز أنه ليس لديها أي فكرة عما إذا كان الاستياء من كافجي أوغلو، سيؤدي بأردوغان إلى إقالته من من منصبه كما فعل مع ثلاث محافظين للبنك المركزي خلال أقل من ثلاث سنوات، أم لا.

وبحسب مصادر لم ترغب في الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع، فإن أردوغان أصيب بخيبة أمل لأن قرار تخفيض الفائدة الذي توقعها من قبل لم يتم حتى الشهر الماضي.

وأشار مصدران مقربان من الرئاسة إلى أن الغضب من كافجي أوغلو سببه فشله في خفض التضخم في الأشهر الأخيرة.

وأكدت المصادر أنه إذا أقيل الرئيس الجديد للبنك المركزي بعد إقالة ثلاثة رؤساء للبنك المركزي، فمن المحتمل أن تصل الانتقادات هذه المرة إلى القمة.

يذكر أن أردوغان أقال فجأة ثلاثة رؤساء للبنوك المركزية على مدى السنتين ونصف الماضية، بسبب اختلاف الآراء حول سياسات أسعار الفائدة.

وخلال هذه الفترة، انخفضت مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي التركي وقابليتها للتنبؤ بشكل كبير.

ويقول المحللون إن التخفيض الأخير لسعر الفائدة يثبت أيضًا تأثير أردوغان على البنك المركزي التركي.

البنك المركزي خفض الفائدة مؤخرا إلى 18 بالمئة بعد ضغوط من أردوغان، الأمر الذي انعكس سلبا على الليرة.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، قال أردوغان منذ فترة طويلة إنه يريد أسعار فائدة منخفضة لتمهيد الطريق للاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، لتخفيض قيمة الليرة.