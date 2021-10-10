أنقرة (زمان التركية) –أظهرت لقطات إقدام عدد من المواطنين على جمع بقايا الطعام خلال تواجد الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة أضنة وحديثه عن الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، تونجاي أوزكان، سلط من خلال منشور عبر تويتر الضوء على أبعاد الأزمة الاقتصادية القائمة داخل البلاد.

ونشر أوزكان لقطات تظهر قيام عدد من المواطنين بجمع بقايا وجبات عناصر الأمن وذلك أثناء كلمة الرئيس التركي أردوغان في أضنة عن “النمو الاقتصادي” أثناء زيارته إلى مدينة.

علّق أوزكان قائلا: “المواطنون يجمعون بقايا الطعام الزائدة عن وجبات أفراد الأمن بمدخل الساحة التي يروي فيها أردوغان قصص النمو الاقتصادي. القصر الرئاسي لا يرى هذا العار الفادح”.

علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم قال ردا على تصريحات أردوغان إن الحكومة تحاولة خداع الجمهور بواقع ملفق، مؤكدًا أن الثقة هي أساس إصلاح الاقتصاد.

باباجان قال موجها الحديث للرئيس أردوغان خلال مؤتمر لحزبه في منطقة “كوتشوك تشكمجه” في إسطنبول: “القانون هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في بناء الثقة. إذا كنت قد دمرت أساس القانون، ودهست العدالة في البلاد، وإذا كنت تدفع البلد باستمرار إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، يمكنك فقط إصلاح اقتصاد هذا البلد في أحلامك”.

تجاوز التضخم في تركيا 19.55 وفق أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية.

أدى تضخم أسعار الغذاء السنوي بنحو 30٪، والقفزة العالمية في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة، إلى ارتفاع التضخم على مدار العام. ظل التضخم في خانة العشرات في معظم السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تآكل دخل الأسرة، وجعل تركيا في وضع مختلف تمامًا عن نظيراتها في الأسواق الناشئة.