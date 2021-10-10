أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن الآلاف من طلاب الدراسات العليا والحاصلين على الدكتوراة يقبعون في السجون التركية.

الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف (CTE) في تركيا، كشفت أن هناك 460 حاصل على الدكتوراة و2371 من طلاب الدراسات العليا قابعون في السجون التركية.

وفقًا لبيانات سبتمبر الصادرة عن المديرية العامة للسجون ، هناك ما مجموعه 460 سجينًا حاصلين على درجة الدكتوراه في السجون التركية.

غالبية السجناء الحاصلين على درجة الدكتوراه هم من الرجال،وهناك 6 منهم من النساء الحاصلات على درجة الدكتوراه.

وبالإضافة إلى السجناء الحاصلين على درجة الدكتوراه، هناك 2371 سجينًا من طلاب الدراسات العليا في السجون.

وبينما يوجد 449 عضوا بهيئة تدريس حاصلين على درجة الدكتوراه في جامعة بوغازجي، هناك 460 سجينًا حاصلين على درجة الدكتوراه في سجون تركيا، أي أن هناك عدد أكبر من السجناء الحاصلين على درجة الدكتوراه في السجون التركية مقارنة بمن هم في جامعة بوغازيتشي.

ووفقًا لأحدث البيانات هناك ما مجموعه 27515 خريجًا جامعيًا في السجون، بالإضافة إلى حاملي درجتي الدكتوراه والماجستير.

يذكر أنه بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK) لعام 2019، فإن عدد السجناء المدانين من حملة الشهادات الجامعية في سجون تركيا يبلغ نحو 20 ألفًا.

في حين بلغ عدد المحكوم عليهم من حملة الشهادات الجامعية حوالي 4000 في عام 2012، تضاعف هذا العدد خمسة أضعاف ليصل إلى 20 ألفًا في عام 2019.