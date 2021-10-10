أنقرة (زمان التركية) – ادعى رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أنه التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي وأنه علمه الحديث باللغة الروسية.

قال رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي المتطرف، خلال لقاء لجيرينوفسكي على التليفزيون الرسمي الروسي “روسيا 1″، إن أردوغان يحب روسيا ويقيم علاقات ودية معها، فضلا عنه أنه يتعلم اللغة الروسية.

وأضاف جيرينوفسكي أنه تحدث مع أردوغان بالروسية، فهو علمه الروسية، وألتقى به في القصر الرئاسي في أنقرة.

يذكر أنه في يوليو 2018 خلال تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا، صرح جيرينوفسكي أنه يحترم الرئيس أردوغان كثيرًا وقال إنه سعيد جدًا بحضور حفل أداء اليمين.

أضاف السياسي الروسي: “نحن بحاجة إلى التعاون مع تركيا. أردوغان يتواصل معنا. لماذا لا نضم تركيا إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟ يجب أن تكون تركيا أيضًا عضوًا هناك. تركيا جارتنا الجنوبية”.

يذكر أن حزب جيرينوفسكي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان الروسي.