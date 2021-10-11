أنقرة (زمان التركية) – أعلن الكاتب الصحفي التركي، جان دوندار، إنشاء دار نشر للكتب التي لا يمكن طبعها وتداولها في تركيا.

وعبر مقطع فيديو، أوضح دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” السابق أن دار النشر في ألمانيا ستتيح الفرصة لنشر الكتب التي تخضع للمراقبة والحظر في تركيا.

دوندار قال إن كتابه الأول الذي سيصدر عن دار النشر سيكون بالأسواق في غضون أسبوعين باللغتين التركية والألمانية.

كما شرح جان دوندار الغرض من دار النشر وكيفية الوصول إلى القراء في تركيا في الفيديو الذي نشره.

وقال دوندار: “بسبب الضغوط المتزايدة في الآونة الأخيرة، لا يجد الكثير من الصحفيين فرصة للكتابة، ولا يمكن نشر كتب العديد من المؤلفين. كما يتم مصادرة المطبوعات والتخلص منها”.

وأضاف دوندار: “قبل خمس سنوات، دمرت وزارة التربية الوطنية 900 ألف كتاب مدرسي لأن لدي مقالاً فيهم. دار النشر التي كنت أعمل معها منذ سنوات لم تعد تنشر كتبي. بعض المكتبات مترددة في بيع الطبعات القديمة. يتلقى العديد من المؤلفين، الذين بيعت كتبهم بالملايين من قبل، إجابة سلبية من دور النشر”.

وأشار دوندار إلى أنه مثلما أجبرتهم الضغوط على الصحافة في تركيا على تأسيس إعلام في المنفى، قرروا إنشاء دار نشر في المنفى في مواجهة سلبية دور النشر.

وأكد دوندار أن دور النشر هذه هي ملاذ للكتاب المحظورين والذين لا يتم نشر كتبهم.

يذكر أن جان دوندار، حكم عليه في تركيا بالسجن 27 عامًا على خلفية نشره عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”، صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت عام 2014 لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.