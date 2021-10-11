أنقرة (زمان التركية) – عاود مجلس الشيوخ الأمريكي مهاجمة الحكومة التركية مرة أخرى.

وخلال تغريدة على تويتر أدلى روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الذي ارتبط اسمه مؤخرا في الرأي العام الدولي بتصريحاته المعادية للرئيس رجب أردوغان، بتصريحات حول التطورات في شرق البحر المتوسط.

وقال مينينديز إن تركيا تفسد عملية الاستقرار في شرق البحر المتوسط من جديد بانتهاكها هذه المرة للمنطقة الاقتصادية العالقة مع قبرص اليونانية.

هذا ودعا مينينديز واشنطن إلى ضرورة مساندة قبرص اليونانية وتقديم كافة الدعم لها من أجل حماية المصالح الحيوية لأحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تصريحات مينينديز هذه جائت عقب تلميح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال تصريحاته الأسبوع الماضي إلى إمكانية إقامة تركيا لمنطقة اقتصادية خالصة في شرق المتوسط لتأمين حقوق الصيد بالمنطقة وهو ما دفع اليونان إلى تعزيز قواتها على الحدود مع تركيا.