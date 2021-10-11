أنقرة (زمان التركية) – عبر أطراف في المعارضة التركية عن قلقهم من معلومات تتحدث عن تنفيذ التحالف الحاكم مخططات “اغتيال سياسي” بحق شخصيات معارضة في الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

قال نائب رئيس شؤون تنظيم حزب الخير المعارض في تركيا، كوراي أيدين، إن حزبهم يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا.

تصريحات أيدين جاءت تعليقا على تصريح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو عن “جرائم الاغتيال السياسي”.

أيدين قال: “إذا كانت هناك مثل هذه الخطط، خاصة من قبل أولئك الذين يحكمون البلاد، فسيتم محاسبتهم في المستقبل، وسيدفعون ثمناً باهظاً، وستكون لها نتائج مؤلمة للغاية”.

وفي سياق منفصل، وفيما يتعلق بترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات، قال أيدين: “لو كنت مكان السيد أردوغان، فلن أكون مرشحًا في هذه الانتخابات بعد 19 عامًا من الإدارة لأنه سيعاني من هزيمة حياته وسيواجه نتيجة حزينة للغاية”.

وأكد أيدين أنه “يتعين على أردوغان المغادرة. النتيجة واضحة، هزيمة ثقيلة تنتظره، ولا خلاص له”.

القيادي في حزب الخير قال إن حزب العدالة والتنمية يريد معرفة مرشح تحالف الأمة المعارض، لاستغلال نقاط ضعفه.

متابعا: “حزب العدالة والتنمية يستخدمون نقاط ضعف الناس، ولذلك ليس من الصواب الإفصاح الآن” عن مرشحنا.

أيدين انتقد الاهتمام المبالغ به بانتخابات 2023، قائلا “لا يزال هناك وقت للانتخابات، ولكن يتم الحديث عن الانتخابات كل يوم، بينما يجب الحديث عن تكلفة المعيشة، والشباب اليائس”.